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Михаэль Баллак перенёс операцию по удалению опухоли возле спинного мозга

Михаэль Баллак перенёс операцию по удалению опухоли возле спинного мозга
Футбол / Германия 0

Бывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак перенёс операцию по удалению опухоли возле спинного мозга, сообщает Goal.

По данным источника, оперативное вмешательство прошло успешно. Новообразование было обнаружено у экс-футболиста около месяца назад благодаря МРТ. Баллака уже выписали из больницы. Сейчас он проходит курс восстановления.

43-летний Баллак в бытность футболистом выступал за «Кемницер», «Кайзерслаутерн», «Байер», «Баварию», «Челси» и вновь «Байер». Баллак четыре раза становился чемпионом Германии (три раза — с «Баварией», однажды — с «Кайзерслаутерном»). В составе «Челси» он выигрывал английскую Премьер-лигу, а также становился победителем Лиги чемпионов. За сборную Германии сыграл 98 матчей и забил 42 гола.

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