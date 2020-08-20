Михаэль Баллак перенёс операцию по удалению опухоли возле спинного мозга
Бывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак перенёс операцию по удалению опухоли возле спинного мозга, сообщает Goal.
По данным источника, оперативное вмешательство прошло успешно. Новообразование было обнаружено у экс-футболиста около месяца назад благодаря МРТ. Баллака уже выписали из больницы. Сейчас он проходит курс восстановления.
43-летний Баллак в бытность футболистом выступал за «Кемницер», «Кайзерслаутерн», «Байер», «Баварию», «Челси» и вновь «Байер». Баллак четыре раза становился чемпионом Германии (три раза — с «Баварией», однажды — с «Кайзерслаутерном»). В составе «Челси» он выигрывал английскую Премьер-лигу, а также становился победителем Лиги чемпионов. За сборную Германии сыграл 98 матчей и забил 42 гола.
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