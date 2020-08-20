Ловрен: специально ударил Рамоса, ведь он травмировал моего друга Салаха

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился воспоминаниями об эпизоде матча Лиги наций между сборными Хорватии и Испании (3:2), когда он ударил локтем защитника «Реала» Серхио Рамоса. В финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018 Рамос нанёс травму Салаху, и тот вынужден был попросить замену в первом тайме.
«Возможно, я специально ударил Рамоса, ведь он травмировал моего друга Салаха. Считаю, Рамос умышленно нанёс травму Мохамеду, поэтому настало время ответить за свои действия.
В матче с «Реалом» мы играли лучше до того момента, как Салах получил травму. Его уход с поля стал большим ударом. После этого соперник стал доминировать.
Лука Модрич пытался снизить напряжение между мною и Рамосом, когда мы встречались с Испанией. Но я специально ударил его локтем и сказал, что теперь мы в расчёте.
Уважаю Рамоса как футболиста. Он выиграл много титулов. С другой стороны, мне не нравится его поведение", — приводит слова Ловрена Egypt Today со ссылкой на телеканал Sada El Balad.
- 20 августа 2020
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