Гуллит готов возглавить сборную Нидерландов

Экс-игрок сборной Нидерландов и обладатель «Золотого мяча» 1987 года Руд Гуллит заявил, что готов возглавить национальную команду своей страны, если ему поступит соответствующее предложение.
«Если мне предложат возглавить сборную Нидерландов, я определённо не откажусь» — сказал Гуллит в интервью beiN Sports.
С 2018 года голландскую сборную возглавлял Рональд Куман, он же вывел команду в финальную часть Евро-2020, однако специалист покинул, чтобы возглавить испанскую «Барселону». Сейчас роль временно исполняющего обязанности главного тренера сборной Нидерландов исполняет Дуайт Лодевегес, бывший ассистент Кумана.
В качестве игрока Руд Гуллит выступал за «Фейенорд», ПСВ, «Милан», «Сампдорию» и «Челси». В «Челси» же он начал свою тренерскую карьеру. Позже он руководил «Ньюкаслом», «Фейенордом» и «Лос-Анджелес Гэлакси», а в 2011 году работал в грозненском «Тереке». В мае 2017 вошел в тренерский штаб сборной Нидерландов, став помощником Дика Адвоката.
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