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Куман определился с главными трансферными целями «Барселоны»

Куман определился с главными трансферными целями «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман определился с целями на летнее трансферное окно, утверждает AS.

По данным источника, голландский специалист хочет, чтобы каталонский клуб приобрёл защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию, полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека и нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Ранее сообщалось, что «Барселона» вела с «Интером» активные переговоры по трансферу Мартинеса, но клубы не смогли договориться. Сумма отступных в контракте 22-летнего аргентинца составляет € 111 млн. Что касается 19-летнего Гарсии, то он является воспитанником «Барселоны». Контракт игрока с «горожанами» истекает летом 2021 года, поэтому каталонцы не готовы платить за него больше € 10 млн. «Манчестер Сити» оценивает своего игрока в € 23 млн.

Источник: Месси сообщил Куману о желании покинуть «Барселону»
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