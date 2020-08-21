Куман определился с главными трансферными целями «Барселоны»

Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман определился с целями на летнее трансферное окно, утверждает AS.

По данным источника, голландский специалист хочет, чтобы каталонский клуб приобрёл защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию, полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека и нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Ранее сообщалось, что «Барселона» вела с «Интером» активные переговоры по трансферу Мартинеса, но клубы не смогли договориться. Сумма отступных в контракте 22-летнего аргентинца составляет € 111 млн. Что касается 19-летнего Гарсии, то он является воспитанником «Барселоны». Контракт игрока с «горожанами» истекает летом 2021 года, поэтому каталонцы не готовы платить за него больше € 10 млн. «Манчестер Сити» оценивает своего игрока в € 23 млн.