«Севилья» обыграла «Интер» и стала победителем Лиги Европы

В финальном матче Лиги Европы «Севилья» принимала «Интер». Встреча прошла на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германии) и завершилась победой испанской команды со счётом 3:2.
На 5-й минуте счёт открыл нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, который успешно реализовал пенальти. Через 7 минут ответный гол забил форвард «Севильи» Люк де Йонг. На 33-й минуте де Йонг оформил дубль и вывел испанский клуб вперёд в счёте. Через 2 минуты счёт сравнял защитник миланцев Диего Годин. На 74-й минуте защитник «Севильи» Диего Карлос забил гол и установил итоговый счёт встречи.
Таким образом, «Севилья» — победитель Лиги Европы сезона-2019/2020. Этот трофей стал шестым в истории испанского клуба. Ранее «Севилья» выигрывала трофей в сезонах 2005/2006, 2006/2007, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.
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