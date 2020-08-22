Карлос шикарно забил через себя, Лопетеги плакал от счастья. Фото победы «Севильи» в ЛЕ

Вчера, 21 августа, в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» в финальном матче розыгрыша Лиги Европы сезона-2019/2020 испанская «Севилья» обыграла итальянский «Интер». Встреча завершилась со счетом 3:2.
На 4-й минуте встречи игрок «Севильи» Диего Карлос сфолил на нападающем миланского «Интера» Ромелу Лукаку, после чего был назначен пенальти. Через минуту Лукаку уверенно реализовал 11-метровый удар и открыл счёт в матче. Спустя 7 минут ответный гол забил форвард «Севильи» Люк де Йонг. Затем на 33-й минуте де Йонг оформил дубль и вывел свою команду вперёд. Через 2 минуты счёт сравнял защитник миланцев Диего Годин. Победу «Севилье» на 74-й минуте принёс защитник Диего Карлос красивым ударом через себя.
Таким образом, «Севилья» в шестой раз в истории стала победителем Лиги Европы. Испанский клуб является рекордсменом по этому показателю.
Теперь «Севилье» предстоит сразиться за Суперкубок УЕФА с победителем Лиги чемпионов в Будапеште 24 сентября. Соперником красно-белых станет «ПСЖ» или «Бавария».
Лучшие кадры с матча «Севилья» — «Интер» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Кёльне.
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