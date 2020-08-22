«Урал» — «Краснодар»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Краснодара» на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена», стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Краснодар».



«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Подберёзкин, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Августиняк, Панюков.



Запасные: Годзюр, Золотов, Бавин, Емельянов, Ефремов, Магомадов, Шаболин, Гусейнов, Караев.



«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский, Мартынович, Рамирес, Уткин, Олссон, Кайо, Сулейманов, Кутовой, Берг.



Запасные: Синицын, Городов, Петров, Сорокин, Камболов, Мацукатов, Классон, Вильена.

«Краснодар» набрал 6 очков в 3 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (2) — на 12-м месте.