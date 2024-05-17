Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: голкипер «Балтики» Латышонок близок к переходу в «Зенит», им интересуется ЦСКА

Источник: голкипер «Балтики» Латышонок близок к переходу в «Зенит», им интересуется ЦСКА
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» ведёт активную работу по трансферу голкипера калининградской «Балтики» Евгения Латышонка. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Отмечается, что переход ещё до конца не согласован, но сделка близка к завершению. По информации источника, в число претендентов на услуги голкипера входит и московский ЦСКА.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Евгений Латышонок провёл 24 матча. Также на его счету семь игр в Фонбет Кубке России.

Вчера, 16 мая, стало известно, что Евгений Латышонок был включён в расширенный состав сборной России на товарищеский матч с Беларусью. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь) 7 июня.

Материалы по теме
Голкипер «Балтики» Латышонок: сейчас вообще не думаю о переходе в топ-клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android