Алессандро Неста может войти в тренерский штаб Пирло в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло предложил бывшему игроку «Милана» Алессандро Несте войти в его тренерский штаб, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, ныне возглавляющий «Фрозиноне» тренер на данный момент рассматривает предложение.

Ранее стало известно, что помогать в «Ювентусе» Пирло будет Игор Тудор.

Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год. В составе туринской команды сыграл 164 матча, забил 19 мячей и отдал 38 результативных передач. В составе «Ювентуса» Пирло — чемпион Италии (сезоны-2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015), обладатель Кубка (сезон-2014/2015) и Суперкубка (2012, 2013) страны.



8 августа «Ювентус» объявил об увольнении Маурицио Сарри. Накануне в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» обыграл «Лион», однако, несмотря на победу, «Ювентус» не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов по правилу гостевого гола. В первом матче «Лион» со счётом 1:0 обыграл «Ювентус».