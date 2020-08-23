Криштиану Роналду откроет в Манчестере 11-этажный люксовый отель стоимостью £ 27 млн

35-летний звёздный нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду планирует открыть 4-звёздочный 11-этажный люксовый отель стоимостью в £ 27 млн в центре Манчестера (Англия), утверждает Daily Mail.

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» заключил соглашение о сотрудничестве с португальской туристической и развлекательной компанией Pestana, чтобы построить новый 11-этажный 4-звёздочный отель высокого класса с баром на крыше. CR7 Pestana откроется в Манчестере в 2023 году после успеха отелей Роналду на Мадейре, Лиссабоне, Мадриде, Нью-Йорке, Марракеше и Париже при условии получения разрешения на строительство.

Проект отеля Криштиану Роналду в Манчестере. Фото: www.dailymail.co.uk

В сообщении на сайте компании «Pestana» объясняется, почему форвард захотел сделать Манчестер местом открытия своего следующего отеля.

«Это место подходит как нельзя лучше, в конце концов, это город, где Криштиану Роналду начал свою международную карьеру в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году и где он впервые выступил под седьмым номером.

Помимо футбола, Манчестер известен музыкальной сценой, местом зарождения промышленной революции и одним из крупнейших китайских сообществ в Европе».

Проект отеля Криштиану Роналду. Фото: www.dailymail.co.uk

Планы по развитию были представлены в Совет Манчестера, стоимость проекта определена в £ 27 млн. Предложение предусматривает реконструкцию двух зданий и замену их новой 11-этажной башней с 151 спальней, баром и кафе на первом этаже, тренажёрным залом на цокольном этаже и террасой на крыше.