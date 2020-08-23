Киммих: Флик видит не только тактику, но и людей, стоящих за ней

Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с «ПСЖ».
«Мы готовились к этой встрече как к любому другому матчу Лиги чемпионов. Мало что изменилось. Этот матч будет непростым — сойдутся две превосходные команды, которые заслужили место в финале. Мбаппе был неуловим в матче с „РБ Лейпциг“, хорош был и Неймар. Конечно, это очень быстрые футболисты, поэтому нужно быть осторожными. Скорость в этом матче может быть выше, чем в прочих. Но не думаю, что мы закроемся.
Что касается Флика, ему удалось быстро подобрать ключ к команде и персоналу. Он даёт нам чёткий план. Он прекрасный человек. Флик видит не только тактику, но и людей, стоящих за ней», — приводит слова Киммиха официальный сайт «Баварии».
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