Томас Мюллер — перед матчем с «ПСЖ»: мы хотим быть королями Европы!

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился эмоциями в преддверии финального матча Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».
«Это огромная мотивация для совершения исторического подвига. Может случиться невероятное, мы сможем выиграть требл во второй раз за относительно короткий период, и это будет первый требл для многих игроков. Но для этого „Баварии“ нужна победа, а „ПСЖ“ будет всеми силами противостоять этому.
У парижской команды отличные игроки, и прежде всего они кажутся более опытными. Мы очень уверены в себе. Теперь надо закончить на высокой ноте, чтобы отправиться в отпуск с сияющими улыбками. Это невероятный стимул выиграть эту Лигу чемпионов. Мы хотим быть королями Европы!» — цитирует Мюллера пресс-служба клуба.
Встреча «ПСЖ» и «Баварии» состоится сегодня, 23 августа. Начало — в 22:00 мск.
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