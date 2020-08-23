Алексей Миранчук получил травму в матче со «Спартаком»
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук получил травму в матче со «Спартаком» (1:0, идёт 1-й тайм).
Хавбек покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра. Вместо него на поле на 35-й минуте вышел полузащитник Дмитрий Рыбчинский. Ранее в этом матче травму получил полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, которого с поля увезли на электрокаре.
24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе) и забил два гола. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
Матч «Спартак» — «Локомотив» проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».
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