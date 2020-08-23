Тедеско: надеюсь, Кокорин будет в строю после перерыва на матчи сборных

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о ходе восстановления после травмы нападающего красно-белых Александра Кокорина.
«Кокорин сейчас не может тренироваться в общей группе. Он опытный игрок, высококлассный, он нужен команде, поэтому мы расстроены. Уже после сборов он получил травму, и, к сожалению, вернуться ему непросто. Надеюсь, после перерыва на матчи сборных он будет в строю», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Напомним, что 29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента. Футболист подписал контракт с московским клубом до лета 2023 года. Форвард пока что не дебютировал за красно-белых из-за травмы. В минувшем сезоне форвард выступал за «Сочи» на правах аренды. Кокорин принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (два — с пенальти), а также отдал одну результативную передачу.
- 23 августа 2020
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