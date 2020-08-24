«Уфа» направила официальное письмо главе судейского комитета РФС Хачатурянцу

В распоряжении «Чемпионата» оказалось письмо генерального директора «Уфы» Рината Шайбекова в адрес председателя экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Ашота Хачатурянца, с просьбой рассмотреть спорные эпизоды в матче 4-го тура РПЛ «Уфа» — «Ростов» (0:1).



«Уважаемый Ашот Рафаилович! 23 августа текущего года в Уфе состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между командами „Уфа“ и „Ростов“. Обслуживал данный матч в качестве арбитра Вилков Михаил (город Нижний Новгород). По нашему мнению, главный судья матча допустил несколько технических ошибок, в частности вынесения дисциплинарных санкций.



6-я минута — не вынесение жёлтой карточки игроку команды „Ростов“ Хаджикадуничу Д. за удар локтем нашему игроку Карпу К.



9-я минута — не вынесение жёлтой карточки игроку команды „Ростов“ Глебову Д. за задержку руками нашего игрока Данченко О. и срыв перспективной атаки.



15-я минута — не вынесение жёлтой карточки игроку команды „Ростов“ Хасимото K. за грубую игру против нашего игрока Голубева А.



72-я минута — не вынесение жёлтой карточки игроку команды „Ростов“ Осипенко М. за удар локтем нашему игроку Тиллю О.



82-я минута — не вынесение красной карточки игроку команды „Ростов“ Байрамяну Х. за серьёзное нарушение правил (удар шипами бутсы по голове) против нашего игрока Карпа К.



Видео моментов матча прилагаются. Футбольный клуб „Уфа“ просит Вас дать оценку выше указанным моментам, и о решении экспертно-судейской комиссии при президенте РФС сообщить в наш адрес», — говорится в письме.

Письмо «Уфы» в адрес Хачатурянца Фото: Чемпионат