Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Месси принял решение уйти из «Барселоны» после разговора с Куманом

Месси принял решение уйти из «Барселоны» после разговора с Куманом
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси решил покинуть команду после разговора с главным тренером клуба Рональдом Куманом, утверждает Football Espana со ссылкой на AS.

По данным источника, голландский специалист в телефонном разговоре сказал Месси: «Я не буду гибким, ты должен думать о команде». Слова Кумана так расстроили Месси, что он принял решение уйти.

Напомним, футболист решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

В минувшем сезоне 33-летний Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Форвард — воспитанник «Барселоны», лучший бомбардир в истории клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Фанаты «Барселоны» собираются у офиса клуба из-за желания Месси уйти
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020