Месси принял решение уйти из «Барселоны» после разговора с Куманом

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси решил покинуть команду после разговора с главным тренером клуба Рональдом Куманом, утверждает Football Espana со ссылкой на AS.
По данным источника, голландский специалист в телефонном разговоре сказал Месси: «Я не буду гибким, ты должен думать о команде». Слова Кумана так расстроили Месси, что он принял решение уйти.
Напомним, футболист решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.
В минувшем сезоне 33-летний Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Форвард — воспитанник «Барселоны», лучший бомбардир в истории клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
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