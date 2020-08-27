Хосеп Гвардиола останется в «Манчестер Сити». Его контракт может быть продлён до 2022 года

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжит работать в клубе, сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".

По данным источника, клуб ведёт со специалистом переговоры о продлении соглашения до 2022 года.

49-летний испанец возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. До этого Гвардиола тренировал «Барселону» и мюнхенскую «Баварию».

Вместе с «Манчестер Сити» Гвардиола дважды стал чемпионом Англии (2017/2018, 2018/2019), а также обладателем Кубка (2018/2019) и Суперкубка (2018, 2019) страны. Нынешний контракт специалиста рассчитан до лета 2021 года.

В минувшем сезоне «горожане» заняли второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, а выступление в Лиге чемпионов завершили в четвертьфинале турнира.