«Ман Сити» опубликовал фото весёлого Гвардиолы на фоне новостей об уходе Месси из «Барсы»

Официальный твиттер-аккаунт «Манчестер Сити» пожелал подписчикам доброго утра, разместив фотографию улыбающегося главного тренера Хосепа Гвардиолы. Многие поклонники клуба восприняли это как намёк на воссоединение испанского специалиста с Лионелем Месси.
25 августа появились новости о том, что аргентинский футболист принял окончательное решение покинуть «Барселону». Месси подписан на официальный инстаграм-аккаунт «Манчестер Сити». С 2008 по 2012 год специалист тренировал Лионеля в составе сине-гранатовых.
«Барселона» не намерена расставаться с футболистом, поэтому отклоняет все трансферные предложения. В контракте Месси прописаны отступные в сумме € 700 млн. Но Лионель рассчитывает покинуть клуб бесплатно, воспользовавшись спорным положением личного контракта. Ситуация рискует завершиться судебным разбирательством. Основными претендентами на игрока являются «Манчестер Сити», «Интер» и «ПСЖ».
Фотографию можно посмотреть в "твиттере" «Манчестер Сити».
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