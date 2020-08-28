В ЦСКА опровергли информацию об интересе к Жоау Палинье

Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксёнов прокомментировал интерес «армейцев» к полузащитнику «Спортинга» Жоау Палинье.

«ЦСКА не интересуется этим игроком», — передаёт слова Аксёнова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сообщалось, что ЦСКА предложил за Палинью € 12 млн и может закрыть сделку на следующей неделе.

ЦСКА не единственный клуб, претендующий на Палинью. Заполучить португальского хавбека хотели несколько представителей английской Премьер-лиги, среди которых «Вулверхэмптон», к переходу в который он был близок ранее, а также клубы из Турции и Испании.

Палинья находится в системе «Спортинга» с 2013 года, а его контракт рассчитан до лета 2023 года. В минувшем сезоне Жоау принял участие в 27 матчах португальской Примейры, забил 2 гола и получил 9 жёлтых карточек.