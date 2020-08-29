Парфёнов: в «Уфе» уходят и приходят тренеры, а схема остаётся одной и той же

Бывший тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов поделился мнением о наставнике «Уфы» Вадиме Евсееве, с которым работал в «Текстильщике».

«Как уживался с Евсеевым? Да никаких проблем. Работа протекала очень дружно, никакого дискомфорта. Евсееву было очень интересно. Знакомился с профессией, смотрел со стороны. Потом втянулся. А спустя время после моего ухода его позвали главным. И это логично — Вадик знал все требования и команду. Мы с ним замечательно работали. Помощи от него было много, команду построили хорошую.



Он говорит, что футбол заключается не в голах? В «Текстильщике» у нас была весёлая атакующая команда. Нападающие забивали по 20 и больше мячей за сезон. В дальнейшем Вадик продолжительное время помогал Гаджи Муслимовичу Гаджиеву. Вероятно, это одна из причин. Второй фактор — в «Уфе» вообще ничего не меняется. Уходят и приходят тренеры – Гончаренко, Семак, Евсеев, а схема остаётся одной и той же. Может, футболистов попросту подбирают под эту модель. Хотя нюансы корректируются. «Уфа» не всегда играет от глубокой обороны.



Что лучше – победа 1:0 или 4:3? 4:2! Если 4:3, то слишком тревожно до последних секунд. Аллегри как-то задали такой вопрос, и он ответил — 4:3. Близкая мне философия, но хочется поувереннее», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.