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«Спартак» вышел на первое место в РПЛ, обыграв тульский «Арсенал»

«Спартак» вышел на первое место в РПЛ, обыграв тульский «Арсенал»
Футбол / РПЛ 0

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 36-й минуте матча счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич. Через 5 минут ответный гол забил нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 45-й минуте встречи полузащитник тульской команды Даниил Лесовой получил вторую жёлтую карточку за разговоры с арбитром и был удалён с поля. В компенсированное время первого тайма защитник Самуэль Жиго вывел хозяев вперёд.

«Спартак» набрал 14 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (5) — на 11-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
29 августа 2020, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Арсенал
Тула
0:1 Хлусевич – 36'   1:1 Соболев – 41'   2:1 Жиго – 45+3'
Удаления: нет / Лесовой – 45'
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