Хавбек киевского «Динамо» может перейти в тульский «Арсенал»

Полузащитник киевского «Динамо» Мохаммед Кадири может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Sport.ua.



По информации источника, в услугах 24-летнего ганского футболиста заинтересован тульский Арсенал. На данный момент Кадири ожидает получения разрешения на работу в России.



Напомним, в сезоне-2018/2019 Кадири выступал за тульский «Арсенал» на правах аренды. Тогда ганский полузащитник принял участие 22 матчах Российской Премьер-Лиги (20 — в основном составе), забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. По мнению болельщиков, Кадири стал лучшим игроком «Арсенала» в сезоне-2018/19.

Тульский «Арсенал» набрал 5 очков в 6 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.