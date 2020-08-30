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Хавбек киевского «Динамо» может перейти в тульский «Арсенал»

Хавбек киевского «Динамо» может перейти в тульский «Арсенал»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник киевского «Динамо» Мохаммед Кадири может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Sport.ua.

По информации источника, в услугах 24-летнего ганского футболиста заинтересован тульский Арсенал. На данный момент Кадири ожидает получения разрешения на работу в России.

Напомним, в сезоне-2018/2019 Кадири выступал за тульский «Арсенал» на правах аренды. Тогда ганский полузащитник принял участие 22 матчах Российской Премьер-Лиги (20 — в основном составе), забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. По мнению болельщиков, Кадири стал лучшим игроком «Арсенала» в сезоне-2018/19.

Тульский «Арсенал» набрал 5 очков в 6 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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