Сергей Игнашевич: фанаты обеспечили «Торпедо» невероятную поддержку в матче с «Велесом»

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич поблагодарил болельщиков команды за поддержку в матче 6-го тура Футбольной национальной лиги с «Велесом» (5:0).

«Большое спасибо команде за победу! И большое спасибо нашим болельщикам, которые с первой минуты обеспечили невероятную поддержку», — написал Игнашевич в своём «инстаграме».

Напомним, что Игнашевич после поражения команды в матче 1/64 финала Кубка России с ярославским «Шинником» (1:2) пообщался с фанатами на повышенных тонах. В ходе матча болельщики «Торпедо» оскорбляли Игнашевича и требовали его отставки.

«Торпедо», набрав в шести турах девять очков, занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч клуб проведёт 5 сентября на выезде со «СКА-Хабаровском».