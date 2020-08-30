Сергей Игнашевич: фанаты обеспечили «Торпедо» невероятную поддержку в матче с «Велесом»
Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич поблагодарил болельщиков команды за поддержку в матче 6-го тура Футбольной национальной лиги с «Велесом» (5:0).
«Большое спасибо команде за победу! И большое спасибо нашим болельщикам, которые с первой минуты обеспечили невероятную поддержку», — написал Игнашевич в своём «инстаграме».
Напомним, что Игнашевич после поражения команды в матче 1/64 финала Кубка России с ярославским «Шинником» (1:2) пообщался с фанатами на повышенных тонах. В ходе матча болельщики «Торпедо» оскорбляли Игнашевича и требовали его отставки.
«Торпедо», набрав в шести турах девять очков, занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч клуб проведёт 5 сентября на выезде со «СКА-Хабаровском».
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