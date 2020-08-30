Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сергей Игнашевич: фанаты обеспечили «Торпедо» невероятную поддержку в матче с «Велесом»

Сергей Игнашевич: фанаты обеспечили «Торпедо» невероятную поддержку в матче с «Велесом»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич поблагодарил болельщиков команды за поддержку в матче 6-го тура Футбольной национальной лиги с «Велесом» (5:0).

«Большое спасибо команде за победу! И большое спасибо нашим болельщикам, которые с первой минуты обеспечили невероятную поддержку», — написал Игнашевич в своём «инстаграме».

Напомним, что Игнашевич после поражения команды в матче 1/64 финала Кубка России с ярославским «Шинником» (1:2) пообщался с фанатами на повышенных тонах. В ходе матча болельщики «Торпедо» оскорбляли Игнашевича и требовали его отставки.

«Торпедо», набрав в шести турах девять очков, занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч клуб проведёт 5 сентября на выезде со «СКА-Хабаровском».

Игнашевич: бывает, я ошибаюсь, но ошибаются и Гвардиола с Моуринью
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020