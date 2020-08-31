М. Кержаков — о потере «Зенитом» лидерства: после шести туров это трагедией не назовёшь

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков подвёл итоги матча 6-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).
«Игра была равная. Но «Локомотив» играл в манере, похожей на «Динамо». То есть от обороны и на контратаках. Единственное отличие — «Динамо» играло в пять защитников, «Локомотив» — в четыре. Но команды, которые плотно садятся в оборону, в любом варианте сложно вскрывать.
Мы просто больше контролировали мяч. И особых проблем не было, разве что пару раз пришлось «почистить». Но это трактовала игра. Линия обороны высоко действовала. Поэтому понимал: «Локо» будет забрасывать мяч на своих форвардов, а Смолов, Миранчук или потом Эдер попытаются выскочить за спину нашим защитникам.
Всё еще впереди, а сейчас совсем не время для того, чтобы впадать в суперрасстройство. Конечно, мы рассчитывали набрать больше очков по итогам двух последних матчей. Но посыпать голову пеплом явно не стоит. «Зенит» уже не лидер чемпионата? Это после шести туров тоже трагедией не назовёшь", — цитирует Кержакова «Матч ТВ».
- 31 августа 2020
-
11:48
-
11:35
-
11:29
-
11:22
-
11:11
-
11:10
-
11:06
-
11:03
-
10:50
-
10:46
-
10:39
-
10:22
-
10:13
-
10:08
-
09:51
-
09:47
-
09:33
-
09:23
-
09:19
-
08:50
-
08:35
-
08:30
-
07:07
-
06:50
-
06:36
-
06:03
-
04:46
-
04:37
-
04:10
-
03:00
-
02:24
-
02:15
-
02:05
-
00:53
-
00:47