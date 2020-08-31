М. Кержаков — о потере «Зенитом» лидерства: после шести туров это трагедией не назовёшь

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков подвёл итоги матча 6-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

«Игра была равная. Но «Локомотив» играл в манере, похожей на «Динамо». То есть от обороны и на контратаках. Единственное отличие — «Динамо» играло в пять защитников, «Локомотив» — в четыре. Но команды, которые плотно садятся в оборону, в любом варианте сложно вскрывать.



Мы просто больше контролировали мяч. И особых проблем не было, разве что пару раз пришлось «почистить». Но это трактовала игра. Линия обороны высоко действовала. Поэтому понимал: «Локо» будет забрасывать мяч на своих форвардов, а Смолов, Миранчук или потом Эдер попытаются выскочить за спину нашим защитникам.

Всё еще впереди, а сейчас совсем не время для того, чтобы впадать в суперрасстройство. Конечно, мы рассчитывали набрать больше очков по итогам двух последних матчей. Но посыпать голову пеплом явно не стоит. «Зенит» уже не лидер чемпионата? Это после шести туров тоже трагедией не назовёшь", — цитирует Кержакова «Матч ТВ».