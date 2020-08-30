Турнирная таблица РПЛ: «Спартак» — единоличный лидер по итогам 6-го тура

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 6-го тура. Новым лидером турнира стал московский «Спартак», который на своём поле обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:1. Красно-белые набрали 14 очков.
Прежний лидер РПЛ петербургский «Зенит» (13) в гостевом матче с московским «Локомотивом» добился лишь ничьей — 0:0. Догнать «Спартак» мог «Сочи» (12), но клуб не сумел дома обыграть «Урал» (0:0).
Четвёртое место занимает московское «Динамо» (11), на выезде сыгравшее вничью с «Уфой» (1:1). На пятое место поднялся московский ЦСКА (10), разгромивший в гостях грозненский «Ахмат» (3:0). Далее идёт «Ростов» (10), сыгравший в гостях вничью с «Краснодаром» (1:1). На 7-м месте — «Ахмат» (10).
Восьмое место занимает московский «Локомотив» (8), девятое — «Краснодар» (8). На 10-м месте «Рубин» (8), дома сыгравший вничью с «Тамбовом» (2:2).
11-е место занимает «Урал» (6), 12-е место делят «Уфа» (5) и «Арсенал» (5). На 14-м месте — «Тамбов» (4).
Места в зоне вылета занимают «Химки» (3) и «Ротор» (2), которые сыграли между собой вничью со счётом 1:1.
- 30 августа 2020
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