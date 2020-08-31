Месси сказал руководству, что больше не считает себя игроком «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в категоричной форме отказался принимать участие в тренировках с командой, сообщает Marca.

По информации источника, аргентинец сегодня, 31 августа, пропустил первую тренировку и заявил, что больше не считает себя игроком сине-гранатовых. Футболист также сказал, что не прибудет в расположение клуба к началу чемпионата Испании. «Барселона» в свою очередь надеется, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам.

Согласно контракту, если Месси пропустит от 11 до 30 дней, то будет оштрафован в размере 25% от заработной платы.

Ранее аргентинец не прибыл на прохождение ПЦР-тестов. Сообщалось, что он уведомил каталонцев, что не будет присутствовать на предсезонном сборе.



Напомним, главным претендентом в борьбе за аргентинского игрока является «Манчестер Сити». «Барселона» не намерена отпускать Лионеля, поэтому готова продать его лишь в случае выплаты отступных в размере € 700 млн. Лионель рассчитывает покинуть стан сине-гранатовых на правах свободного агента, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.