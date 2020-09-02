Три клуба РПЛ хотят подписать полузащитника сборной Казахстана
Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат, выступавший в прошлом сезоне за «Оренбург», может продолжить играть за клуб из РПЛ, сообщает Meta-ratings.kz.
У Куата есть несколько вариантов продолжения карьеры. Интерес к игроку проявляют «Химки», «Тамбов» и «Ротор», но эти клубы не могут платить ему зарплату, которую он получал в «Оренбурге» — около € 25-30 тыс. в месяц. Самый щедрый контракт хавбеку предлагают «Химки».
27-летний полузащитник также может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
«Оренбург» подписал полузащитника «Кайрата» в январе. В составе оренбуржцев Куат провёл три матча. Сейчас казахстанец является свободным агентом. Ранее футболист выступал за такие команды, как «Астана» и «Актобе».
«Оренбург» подписал полузащитника «Кайрата» Куата
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