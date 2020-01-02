«Оренбург» подписал полузащитника «Кайрата» Куата

Полузащитник «Кайрата» Исламбек Куат продолжит карьеру в «Оренбурге». Об этом сообщается в официальном «твиттере» команды.

26-летний игрок сборной Казахстана принял участие в 26 матчах в чемпионате Казахстана в прошлом сезоне и не отметился результативными действиями. Также полузащитник сыграл восемь матчей в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 за национальную сборную. Игрок забил один гол и отметился одной результативной передачей. Ранее футболист выступал за такие команды как «Астана» и «Актобе».

«Оренбург» располагается на 14-м месте в Российской Премьер-Лиге в этом сезоне. Подопечные Владимира Федотова набрали 19 очков в 18 турах чемпионата. Следующий матч клуб проведёт с «Крыльями Советов». Встреча состоится 28 февраля.