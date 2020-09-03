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Ивелин Попов: моя главная цель — вернуться быстрее в строй

Ивелин Попов: моя главная цель — вернуться быстрее в строй
Футбол / РПЛ 0

Болгарский полузащитник «Сочи» Ивелин Попов рассказал о ходе восстановления после травмы, которую он получил в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (1:0).

«Всем привет. Спасибо за то, что пишите и спрашиваете о моём состоянии и серьёзности травмы! Мои ощущения хорошие, нога почти не болит, отёка уже нет, но МРТ показало, что состояние не очень, поэтому сейчас продолжаю делать физиотерапию каждый день. Надеюсь уже скоро будем принимать решение о моём лечении и восстановлении с нашими врачами, тренерами и руководителями. Моя главная цель — вернуться быстрее в строй и помогать команде добиваться хороших результатов. Всем спасибо за поддержку», — написал Попов на своей странице в «Инстаграме».

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