Карпин — о Попове: мне никогда никто не будет говорить кто, когда и сколько должен играть

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал заявление полузащитника Ивелина Попова об уходе из клуба.
«Могу сказать то, что знаю. Мне известно, что Ивелин пришёл и сказал, что не может не играть каждый матч по 90 минут. Я ему сказал, что в «Ростове» такого не будет, у нас ни один игрок не будет играть по 90 минут все матчи – это раз. И второе – мне никогда никто не будет говорить кто, когда и сколько должен играть. Если он не готов к такому повороту событий, мы всегда говорим, что клуб никого заставлять насильно не будет. Это сказано всем игрокам. Кого-то что-то не устраивает – можете обращаться в клуб и решать с клубом контрактные вопросы.
Каждый пусть сам расценивает слова. Если он говорит, что должен играть 90 минут в каждом матче, мне нечего сказать. Сказал, пока я тренер «Ростова», при мне такого не будет ни с одним игроком. Будь то Ивелин Попов, будь то Роман Ерёменко, будь это кто угодно», — цитирует Карпина пресс-служба клуба.
Болгарин Попов отметил, что за последние полтора года из клуба уходит уже пятый капитан команды. Хавбек также рассказал, что у него было несколько разговоров с тренером. По словам Попова, ему сказали следующее: «Тебе платим денег, закрываешь рот и играешь”.
- 23 августа 2020
-
16:29
-
16:18
-
16:13
-
16:06
-
16:00
-
15:57
-
15:56
-
15:46
-
15:33
-
15:14
-
15:12
-
14:55
-
14:35
-
14:30
-
14:12
-
14:07
-
14:00
-
13:40
-
13:37
-
13:25
-
13:19
-
13:13
-
13:01
-
12:53
-
12:39
-
12:30
-
12:24
-
12:18
-
12:18
-
12:09
-
11:57
-
11:57
-
11:45
-
11:42
-
11:27