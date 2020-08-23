Карпин — о Попове: мне никогда никто не будет говорить кто, когда и сколько должен играть

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал заявление полузащитника Ивелина Попова об уходе из клуба.

«Могу сказать то, что знаю. Мне известно, что Ивелин пришёл и сказал, что не может не играть каждый матч по 90 минут. Я ему сказал, что в «Ростове» такого не будет, у нас ни один игрок не будет играть по 90 минут все матчи – это раз. И второе – мне никогда никто не будет говорить кто, когда и сколько должен играть. Если он не готов к такому повороту событий, мы всегда говорим, что клуб никого заставлять насильно не будет. Это сказано всем игрокам. Кого-то что-то не устраивает – можете обращаться в клуб и решать с клубом контрактные вопросы.

Каждый пусть сам расценивает слова. Если он говорит, что должен играть 90 минут в каждом матче, мне нечего сказать. Сказал, пока я тренер «Ростова», при мне такого не будет ни с одним игроком. Будь то Ивелин Попов, будь то Роман Ерёменко, будь это кто угодно», — цитирует Карпина пресс-служба клуба.

Болгарин Попов отметил, что за последние полтора года из клуба уходит уже пятый капитан команды. Хавбек также рассказал, что у него было несколько разговоров с тренером. По словам Попова, ему сказали следующее: «Тебе платим денег, закрываешь рот и играешь”.