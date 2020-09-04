Гендиректор «Уфы»: знаю, кто из нашего тренерского штаба научил Зинченко так бить

Генеральный директор ФК «Уфа» Ринат Шайбеков прокомментировал поздравление Александру Зинченко в клубном «Твиттере» в связи с забитым голом за сборную Украины в Лиге наций.

«Не знаю как принято в других клубах, но в «Уфе» с особым трепетом следят за игрой всех наших бывших футболистов. Что касается Зинченко, то он наша главная звёздочка. Гордимся, что в нашей республике и в нашей команде жил и играл такой футболист. Вы видели, какой красивейший гол он забил в ворота Швейцарии. Я даже знаю, кто из представителей нынешнего тренерского штаба «Уфы» научил его так бить. Не хотелось бы называть его имени, чтобы Николай Сафрониди не возгордился. У нас ещё есть с кем поработать персонально», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.