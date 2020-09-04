Андрей Аршавин: Сербия играла в футбол, а наши – на результат
Директор департамента развития молодёжного футбола «Зенита» по спортивным вопросам Андрей Аршавин прокомментировал результат встречи 1-го тура Лиги наций УЕФА между сборными России и Сербии (3:1).
«Не должна была быть разница в счете, как это вылилось в конце. Мне кажется сербы играли в футбол, а наши — на результат. Понравилось, что наши игроки были эффективны, использовали почти все свои шансы. Выделил бы в нашем составе Джикию и Дзюбу. Артем последний сезон и в клубе был очень эффективен.
От штрафной и до штрафной наши соперники играли лучше, а мы непосредственно у ворот», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
В 2-м туре Россия в гостях сыграет с Венгрией, Сербия дома встретится с Турцией. Матчи состоятся 6 сентября.
Опубликована фотография из раздевалки сборной России после победы в матче с Сербией
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