Бельгия на выезде переиграла Данию
В матче 1-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА Дания проиграла Бельгии. Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Бельгийцы открыли счёт на 9-й минуте — отличился Джейсон Денайер с передачи Дриса Мертенса. На 76-й минуте Мертенс увеличил преимущество гостей.
Обслуживала встречу швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. В бригаду входили ассистенты Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Резервный арбитр — Федайи Сан.
Следующий матч сборных Дании и Бельгии на групповом этапе Лиги наций состоится 18 ноября 2020 года. Соперниками Дании и Бельгии по группе 2 Лиги А Лиги наций УЕФА являются национальные команды Англии и Исландии.
- 6 сентября 2020
-
00:32
-
00:20
-
00:11
-
00:11
- 5 сентября 2020
-
23:53
-
23:37
-
23:37
-
23:36
-
23:07
-
22:59
-
22:53
-
22:50
-
22:21
-
22:15
-
21:51
-
21:45
-
21:40
-
21:24
-
21:16
-
21:07
-
20:50
-
20:49
-
20:41
-
20:41
-
20:34
-
20:32
-
20:29
-
20:10
-
20:08
-
19:57
-
19:51
-
19:34
-
19:25
-
19:11
-
19:07
Партнерский контент