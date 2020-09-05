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Бельгия на выезде переиграла Данию

Бельгия на выезде переиграла Данию
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 1-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА Дания проиграла Бельгии. Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Бельгийцы открыли счёт на 9-й минуте — отличился Джейсон Денайер с передачи Дриса Мертенса. На 76-й минуте Мертенс увеличил преимущество гостей.

Обслуживала встречу швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. В бригаду входили ассистенты Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Резервный арбитр — Федайи Сан.

Следующий матч сборных Дании и Бельгии на групповом этапе Лиги наций состоится 18 ноября 2020 года. Соперниками Дании и Бельгии по группе 2 Лиги А Лиги наций УЕФА являются национальные команды Англии и Исландии.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 2. 1-й тур
05 сентября 2020, суббота. 21:45 МСК
Дания
Окончен
0 : 2
Бельгия
0:1 Денайер – 9'   0:2 Мертенс – 76'
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