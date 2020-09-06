Президент «Тальереса» допустил продажу форварда Бустоса, которым интересовался «Краснодар»

Президент аргентинского «Тальереса» Андрес Фасси рассказал, что нападающий команды Науэль Бустос может в ближайшее время покинуть клуб.

«Уход Науэля Бустоса весьма вероятен, есть четыре-пять клубов, которые проявляют к нему большой интерес. Это команды из России, Германии, Испании, Португалии», — цитирует Фасси TyC Sports.

В сезоне-2019/2020 22-летний форвард в 20 матчах чемпионата Аргентины забил девять голов и сделал три результативные передачи. Нападающий заработал всего одну жёлтую карточку за сезон.

В конце июля этого года сообщалось, что игроком активно интересуется «Краснодар». Футболист также интересен «Милану». Посредник в переговорах по 22-летнему нападающему Рубен Джордан заверил, что и «россонери», и «быки» предложили за Бустоса € 10 млн.