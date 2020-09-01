«Краснодар» проведёт дома первую встречу в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Первый матч в раунде плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» проведёт дома, сообщается в официальном "твиттере" УЕФА.

Игры пройдут 22/23 и 29/30 сентября.

Вчера, 31 августа, прошла жеребьёвка третьего квалификационного раунда.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд

«Гент» — «Рапид».

«Динамо» Киев — «АЗ Алкмар».

ПАОК — «Бенфика».

«Маккаби Тель-Авив» — «Динамо» Брест.

«Мидтьюлланд» — «Янг Бойз».

«Омония» — «Црвена Звезда».

«Карабах» — «Мольде».

«Ференцварош» — «Динамо» Загреб.



В матче ПАОК — «Бенфика» определится соперник «Краснодара» в раунде плей-офф турнира. Матчи третьего отборочного раунда состоятся 15-16 сентября.



В минувшем сезоне «Краснодар» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. Чемпионом страны стал «Зенит».