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«Краснодар» проведёт дома первую встречу в раунде плей-офф Лиги чемпионов

«Краснодар» проведёт дома первую встречу в раунде плей-офф Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Первый матч в раунде плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» проведёт дома, сообщается в официальном "твиттере" УЕФА.

Игры пройдут 22/23 и 29/30 сентября.

Вчера, 31 августа, прошла жеребьёвка третьего квалификационного раунда.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
«Гент» — «Рапид».
«Динамо» Киев — «АЗ Алкмар».
ПАОК — «Бенфика».
«Маккаби Тель-Авив» — «Динамо» Брест.
«Мидтьюлланд» — «Янг Бойз».
«Омония» — «Црвена Звезда».
«Карабах» — «Мольде».
«Ференцварош» — «Динамо» Загреб.

В матче ПАОК — «Бенфика» определится соперник «Краснодара» в раунде плей-офф турнира. Матчи третьего отборочного раунда состоятся 15-16 сентября.

В минувшем сезоне «Краснодар» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. Чемпионом страны стал «Зенит».

В раунде плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» сыграет с победителем пары ПАОК — «Бенфика»
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