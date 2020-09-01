«Краснодар» проведёт дома первую встречу в раунде плей-офф Лиги чемпионов
Первый матч в раунде плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» проведёт дома, сообщается в официальном "твиттере" УЕФА.
Игры пройдут 22/23 и 29/30 сентября.
Вчера, 31 августа, прошла жеребьёвка третьего квалификационного раунда.
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
«Гент» — «Рапид».
«Динамо» Киев — «АЗ Алкмар».
ПАОК — «Бенфика».
«Маккаби Тель-Авив» — «Динамо» Брест.
«Мидтьюлланд» — «Янг Бойз».
«Омония» — «Црвена Звезда».
«Карабах» — «Мольде».
«Ференцварош» — «Динамо» Загреб.
В матче ПАОК — «Бенфика» определится соперник «Краснодара» в раунде плей-офф турнира. Матчи третьего отборочного раунда состоятся 15-16 сентября.
В минувшем сезоне «Краснодар» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. Чемпионом страны стал «Зенит».
В раунде плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» сыграет с победителем пары ПАОК — «Бенфика»
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