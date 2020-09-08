«Барселона» намерена возобновить переговоры с «Манчестер Сити» о покупке защитника Гарсии

«Барселона» в ближайшее время вступит в переговоры с «Манчестер Сити» и попытается приобрести испанского защитника Эрика Гарсию, сообщает Mundo Deportivo.



По данным источника, английский клуб оценивает 19-летнего футболиста в € 25 млн. В «Барселоне» намерены заключить сделку до истечения контракта, который заканчивается через год. «Барселона» пока не контактировала с клубом напрямую, ограничившись окружением Гарсии.

Ранее появилась информация, что сине-гранатовые готовы заплатить лишь € 10 млн за Эрика, однако клубам ещё предстоит начать торги.

19-летний Гарсия является воспитанником «Барселоны». В «Манчестер Сити» он перешёл летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 1,7 млн. В завершившемся сезоне испанец провёл 13 матчей в чемпионате Англии.