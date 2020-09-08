Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» намерена возобновить переговоры с «Манчестер Сити» о покупке защитника Гарсии

«Барселона» намерена возобновить переговоры с «Манчестер Сити» о покупке защитника Гарсии
Футбол / Англия 0

«Барселона» в ближайшее время вступит в переговоры с «Манчестер Сити» и попытается приобрести испанского защитника Эрика Гарсию, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, английский клуб оценивает 19-летнего футболиста в € 25 млн. В «Барселоне» намерены заключить сделку до истечения контракта, который заканчивается через год. «Барселона» пока не контактировала с клубом напрямую, ограничившись окружением Гарсии.

Ранее появилась информация, что сине-гранатовые готовы заплатить лишь € 10 млн за Эрика, однако клубам ещё предстоит начать торги.

19-летний Гарсия является воспитанником «Барселоны». В «Манчестер Сити» он перешёл летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 1,7 млн. В завершившемся сезоне испанец провёл 13 матчей в чемпионате Англии.

Зинченко: Гарсия попросил меня не забивать испанцам
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020