Газизов прокомментировал возвращение Атаманенко в «Спартак»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал возвращение Александра Атаманенко на пост коммерческого директора клуба.
«Атаманенко – очень сильный специалист. Мы его приветствуем. Он уже работал в «Спартаке», доказал свою значимость делами. Пусть дальше доказывает, у него большой фронт работы», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Александр уже занимал должность коммерческого директора красно-белых с 2014 до 2019 год, а до этого в течение шести лет был генеральным директором «Донбасс-Арены» — домашнего стадиона донецкого «Шахтёра».
«Спартак», набрав 14 очков в шести турах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя, «Зенит», на 1 очко.
- 8 сентября 2020
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