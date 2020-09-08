«Спартак» объявил о возвращении в клуб коммерческого директора Атаманенко

«Спартак» объявил о возвращении коммерческого директора Александра Атаманенко, сообщает официальный сайт красно-белых.
Александр уже занимал этот пост с 2014 до 2019 год, а до этого в течение шести лет был генеральным директором «Донбасс-Арены» — домашнего стадиона донецкого «Шахтёра».
Как сообщает пресс-служба клуба, за пять лет, проведённых в «Спартаке», Атаманенко наладил коммерческую деятельность красно-белых после переезда на «Открытие Арену». В этот период клубу, в частности, удалось увеличить доходы от билетного бизнеса (на 82,75%), продажи абонементов (на 96,85%), лицензирования (на 331,04%), телевизионных прав (на 372,31%) и торговых операций (на 101,65%).
«Спартак» по итогам шести туров РПЛ занимает лидирующую строчку в турнирной таблице с 14 очками в активе.
- 8 сентября 2020
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