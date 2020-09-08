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Орлов: у «Спартака» дырявая оборона, а вы хотите натурализовать Жиго для сборной России?

Орлов: у «Спартака» дырявая оборона, а вы хотите натурализовать Жиго для сборной России?
Футбол / РПЛ 0

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о возможной натурализации защитника «Спартака» Самуэля Жиго для сборной России.

«Жиго играет в паре с Джикией в центре защиты „Спартака“. И какое место они в прошлом сезоне заняли? А за что отвечают два центральных защитника? За оборону своих ворот. Что же у них такая дырявая оборона? И вы Жиго хотите натурализовать для сборной России? Жиго — авантюрист, что свойственно французам. Он здорово действует в подыгрыше, забивает головой — здесь молодец. Но его основное амплуа — защитник. У них оборона должна быть — цемент!

И Джикия такие же ошибки допускает, оба с ошибками играют. Так что это не та кандидатура. Вот был Вагнер Лав, его бы я натурализовал. Был Халк. Можно было натурализовать Витселя, Кришито. Но Жиго!? Чем он вам нравится? Вот пусть „Спартак“ проявит себя и он там заиграет. Я не знаю, как долго в „Спартаке“ продержится немец Тедеско, но игра Жиго не похожа на игру стабильных и сильных немецких защитников», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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