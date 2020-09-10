Ван Гал — о возможном переходе Депая в «Барселону»: он не Месси или Роналду

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Луи ван Гал выразил мнение, что нападающему Мемфису Депаю будет непросто адаптироваться в «Барселоне».
«Депай — интересный игрок, но нужно помнить, как сложно адаптироваться к новой культуре и новой команде в первый год. Посмотрите на Маттейса де Лигта и Френки де Йонга. У Депая есть талант, но он не Месси или Роналду», — приводит слова ван Гала Tuttomercatoweb.
Ранее появилась информация, согласно которой Депай, ныне выступающий за «Лион», согласовал условия личного контракта с «Барселоной». Отмечалось, что окончательное решение о трансфере форварда ещё не достигнуто, поскольку представители клубов продолжают переговоры.
Нападающий заключил контракт с «Лионом» в 2017 году, а действующее соглашение истекает по завершении сезона-2020/2021.
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