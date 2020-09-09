Мемфис Депай согласовал контракт с «Барселоной»

Нападающий «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфис Депай согласовал условия личного контракта с «Барселоной». Но окончательное решение о трансфере форварда ещё не достигнуто, поскольку представители клубов продолжают переговоры, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Нападающий заключил контракт с «Лионом» в 2017 году, а действующее соглашение истекает по завершении сезона-2020/2021. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 44 млн. Помимо «Барселоны» на Депая претендует «Милан».
В сезоне-2020/2021 нападающий провёл один матч за «Лион», отметился хет-триком и получил жёлтую карточку. В текущем розыгрыше Лиги наций форвард сыграл за национальную команду два полных матча, не совершив результативных действий.
- 9 сентября 2020
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