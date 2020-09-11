Куман: игроки «Барселоны» усиленно тренировались в течение двух недель, я доволен работой
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о подготовке к старту нового сезона чемпионата Испании.
«Мне действительно понравилось, как игроки показали себя на тренировках. Мы усиленно занимались в течение двух недель. Это межсезонье по-своему сложное: кто-то закончил играть позже, кто-то приступил к работе раньше. Подготовка получилась индивидуальной», — сказал Куман в интервью пресс-службе клуба.
Ранее Куман возглавлял сборную Нидерландов. Контракт специалиста рассчитан до 30 июня 2022 года.
В минувшем сезоне «Барселона» не выиграла ни одного трофея, заняв второе место в чемпионате Испании и вылетев из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. Сине-гранатовые уступили «Баварии» со счётом 2:8.
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