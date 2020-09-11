Куман: все знают, что Месси — лучший игрок в мире. Здорово, что он остался в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал решение нападающего и капитана команды Лионеля Месси остаться в клубе.
«Все знают, что он является лучшим игроком в мире. Прекрасно иметь такого футболиста в команде. Сейчас для нас важно, чтобы Лео набрал оптимальную форму, потому что его качества не вызывают вопросов. Здорово, что он будет с нами в новом сезоне, все счастливы играть с ним», — сказал Куман в интервью пресс-службе клуба.
7 сентября Месси провёл первую тренировку под руководством Кумана. Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной».
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