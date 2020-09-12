В Румынии футболист забил гол со своей половины поля. Видео

Испанский полузащитник бухарестского «Динамо» Борха Валье забил гол со своей половины поля в дебютном матче.

Эпизод случился во встрече третьего тура чемпионата Румынии «Динамо» — «Ботошани». Футболисты хозяев начинали позиционную атаку. После получения паса, Валье увидел, что голкипер гостей далеко вышел из ворот, и точным ударом отправил мяч в сетку.

Благодаря этому голу «Динамо» сравняло счёт. Матч закончился с двумя единицами на табло.

Борха Валье присоединился к румынскому клубу накануне. Ранее испанец выступал за «Депортиво» (с 2016 по 2020 год). Хавбек также защищал цвета «Овьедо», «Оренсе» и «Понферрадины».

Благодаря ничейному результату бухарестский клуб расположился на 11-м месте таблицы, имея в активе 11 очков. «Ботошани» (7 баллов) в данный момент лидирует.