В Румынии футболист забил гол со своей половины поля. Видео

Испанский полузащитник бухарестского «Динамо» Борха Валье забил гол со своей половины поля в дебютном матче.
Эпизод случился во встрече третьего тура чемпионата Румынии «Динамо» — «Ботошани». Футболисты хозяев начинали позиционную атаку. После получения паса, Валье увидел, что голкипер гостей далеко вышел из ворот, и точным ударом отправил мяч в сетку.
Благодаря этому голу «Динамо» сравняло счёт. Матч закончился с двумя единицами на табло.
Борха Валье присоединился к румынскому клубу накануне. Ранее испанец выступал за «Депортиво» (с 2016 по 2020 год). Хавбек также защищал цвета «Овьедо», «Оренсе» и «Понферрадины».
Благодаря ничейному результату бухарестский клуб расположился на 11-м месте таблицы, имея в активе 11 очков. «Ботошани» (7 баллов) в данный момент лидирует.
- 12 сентября 2020
-
01:24
-
01:03
-
00:53
-
00:37
-
00:30
-
00:23
-
00:14
- 11 сентября 2020
-
23:45
-
23:43
-
23:31
-
23:29
-
23:19
-
23:18
-
23:09
-
22:50
-
22:47
-
22:33
-
22:25
-
22:21
-
22:05
-
22:01
-
21:48
-
21:35
-
21:29
-
21:23
-
21:18
-
21:07
-
20:53
-
20:53
-
20:30
-
20:27
-
20:20
-
20:19
-
20:12
-
20:08