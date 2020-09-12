Источник: Неймар станет новым лицом бренда Puma

В ближайшее время нападающий «ПСЖ» Неймар подпишет соглашение с крупным спортивным брендом Puma, сообщает Esporte Interativo. На протяжении 15 лет форвард сотрудничал с Nike, но в августе стороны расторгли договор по обоюдному решению сторон.
Сообщается, что Неймар не только подпишет спонсорский контракт, но и станет главным лицом бренда. Нападающий намекнул об этом событии в своём «инстаграме»: сначала подписался на официальную страницу Puma, а затем выложил фотографию, где была запечатлена пума.
Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году. Парижский клуб заплатил за нападающего € 222 млн. В сезоне-2019/2020 форвард провёл 27 матчей, забил 19 мячей и отдал 12 результативных передач. В этом сезоне Неймар не выходил на поле, поскольку заразился COVID-19.
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