«Зенит» интересуется экс-хавбеком «Локомотива» Жоау Мариу

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Интера» Жоау Мариу, который провёл минувший сезон в «Локомотиве», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, после того, как у сине-бело-голубых не получились переговоры с полузащитником миланцев Кристианом Эриксеном, петербуржцы переключились на португальца.

Ранее появилась информация, что Мариу хотят приобрести «Севилья» и «Валенсия». Клуб из Севильи видит в 27-летнем Мариу преемника 32-летнему хавбеку Эверу Банеги. Есть информация, что за ситуацией следят клубы Бундеслиги.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги португалец сыграл в 18 матчах, забил один мяч и отдал пять результативных передач. Сообщалось, что руководство «железнодорожников» было вынуждено отказаться от покупки португальского футболиста из-за большой стоимости.