«Севилья» и «Валенсия» хотят купить Жоау Мариу

«Севилья» и «Валенсия» заинтересованы в услугах полузащитника «Интера» Жоау Мариу, сообщает Football Italia.

Клуб из Севильи видит в 27-летнем Мариу преемника 32-летнему хавбеку Эверу Банеги. Есть информация, что за ситуацией следят клубы Бундеслиги.

Сообщалось, что «Бенфика» интересуется португальским полузащитником. По информации источника, представители португальского клуба уже контактируют с «Интером» на тему возможного перехода хавбека. Сообщается, что трансфер запросил наставник «Бенфики» Жорже Жезуш, с которым Мариу работал в лиссабонском «Спортинге».



Напомним, минувший сезон Мариу провёл в аренде в московском «Локомотиве». В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги португалец сыграл в 18 матчах, забил один мяч и отдал пять результативных передач. Сообщалось, что руководство «железнодорожников» было вынуждено отказаться от покупки португальского футболиста из-за большой стоимости.