Тедеско прокомментировал дебют Кокорина за «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал выход на поле нападающего Александра Кокорина в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).

«Я очень рад, что Александро наконец вернулся в строй после 1,5-месячного перерыва, связанного с травмой. В такой ситуации игроку нужно как можно быстрее вернуться в строй, набрать игровой игровой ритм. Кокорин — опытный, классный футболист и, уверен, быстро справится с этой задачей», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Александр Кокорин дебютировал за «Спартак», выйдя на 56-й минуте матча с ЦСКА.

ЦСКА, набрав 13 очков, вышел на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (14) — на 2-м месте. Лидером турнира является «Сочи» (15).