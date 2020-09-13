Тедеско прокомментировал дебют Кокорина за «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал выход на поле нападающего Александра Кокорина в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).
«Я очень рад, что Александро наконец вернулся в строй после 1,5-месячного перерыва, связанного с травмой. В такой ситуации игроку нужно как можно быстрее вернуться в строй, набрать игровой игровой ритм. Кокорин — опытный, классный футболист и, уверен, быстро справится с этой задачей», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Александр Кокорин дебютировал за «Спартак», выйдя на 56-й минуте матча с ЦСКА.
ЦСКА, набрав 13 очков, вышел на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (14) — на 2-м месте. Лидером турнира является «Сочи» (15).
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