Газизов — об уходе Репяха: решили, что парню нужно двигаться дальше

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал переход полузащитника Иван Репяха в датский «Вейле».

«Это решение тренерского штаба. Решили, что парню нужно двигаться дальше. Есть определённые моменты…. Он довольно талантливый, если и дальше будет развиваться, это только на пользу российского футбола. 8 тысяч евро? Я не знаю, откуда берутся эти цифры», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Воспитанник «Краснодара» и «Спартака» 18-летний полузащитник Иван Репях заключил контракт с датским «Вейле» и уже приступил к тренировкам с молодёжным составом. Ожидается, что после получения разрешения на работу на следующей неделе он присоединится к основе «Вейле».



Репях начинал футбольное образование в академии «Краснодара». В 2016 году перешёл в систему «Спартака». За молодёжный состав красно-белых центральный полузащитник провёл 52 матча, забил восемь мячей и отдал девять результативных передач. В сезоне-2018/2019 дебютировал в Футбольной национальной лиге за «Спартак-2», тот матч — единственный в ФНЛ.