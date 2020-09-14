«Ты не мужчина». Неймар вновь обратился к защитнику «Марселя» Гонсалесу

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар вновь обратился к защитнику «Марселя» Альваро Гонсалесу после матча команд в 3-м туре французской Лиги 1 (0:1).



Напомним, в концовке встречи команды устроили потасовку, в ходе которой бразилец получил красную карточку за то, что ударил испанца сзади по голове. Также удалены были ещё несколько футболистов. После матча Неймар обвинил Гонсалеса в расизме. Альваро позднее ответил ему, написав, что «расизму нет места».



«Ты не мужчина, раз не можешь признать свою ошибку. Поражения – часть спорта. Но оскорбления и расизм? Нет, я против этого. Я тебя не уважаю! Ты бесхарактерный! Признайся, что ты сказал на самом деле… Будь мужчиной! Расист», — написал Неймар в «Твиттере».

Гонсалес ответил Неймару на обвинения в расизме